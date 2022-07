Traffico Roma del 08-07-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno sulle Grande Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna correttamente per un incidente tra Laurentina e Appia a Pratica di Mare ricordiamo la chiusura alper un incendio avvenuto i giorni scorsi si pratica tra via Arno in via Pontina sono possibili rallentamenti per un incidente su via Aurelia nei pressi di via della Maglianella in direzione fuori città altro incidente in zona Fonte Ostiense in via Filippo Tommaso Martinetti all’altezza di via Joyce alberi caduti con chiusura di via Bartolomeo Perestrello a Torpignattara tra via Lodovico Pavoni via della Maranella dalle 17 invece che nell’aria di Piazza di Spagna per lo spettacolo di alta moda fino a cessate esigenze mettere su via delle Capannelle sono possibili le difficoltà alper l’evento ...