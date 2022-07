Tommaso Paradiso, inizia il tour estivo: partenza da Vercelli (Di venerdì 8 luglio 2022) Parte sabato 9 luglio da Vercelli in Piazza Antico Ospedale il TOMMY SUMMER tour 2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti La scaletta del Tommy Summer tour 2022 promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama Tommaso – in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Parte sabato 9 luglio dain Piazza Antico Ospedale il TOMMY SUMMER2022, prodotto e organizzato da Vivo Concerti La scaletta del Tommy Summer2022 promette di far cantare a squarciagola dall’inizio alla fine, per festeggiare l’arrivo di un’estate – la Stagione del Cancro e del Leone, come la chiama– in cui i grandi concerti all’aperto tornano finalmente a essere protagonisti. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato ...

