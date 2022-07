Toccò il fondoschiena alla giornalista tv, ora rischia il processo (Di venerdì 8 luglio 2022) Novità sul caso di Greta Beccaglia, l'inviata tv palpeggiata in diretta dopo la partita Empoli-Fiorentina. Per la procura quel gesto non fu una goliardata Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Novità sul caso di Greta Beccaglia, l'inviata tv palpeggiata in diretta dopo la partita Empoli-Fiorentina. Per la procura quel gesto non fu una goliardata

