Thor: Love and Thunder suona come l'hard rock (Di venerdì 8 luglio 2022) È uscito in sala il 6 luglio Thor: Love and Thunder, nuovo cinecomic della Marvel dedicato al dio del tuono Chris Hemsworth ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Oltre ai personaggi principali che affiancano Thor, come il villain Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale e il (gran) ritorno di Jane Foster aka Natalie Portman, c’è un’altra grande protagonista della pellicola di Taika Waititi, cioè la musica rock. Nella colonna sonora curata da Michael Giacchino – quello stesso compositore che ha reso The Batman un’opera underground attraverso i Nirvana – con Nami Melumad c’è ampio spazio per il rock Anni Ottanta, con i Guns N' Roses a farla da padrone. Sono infatti quattro le tracce della band hard rock che ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 luglio 2022) È uscito in sala il 6 luglioand, nuovo cinecomic della Marvel dedicato al dio del tuono Chris Hemsworth ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Oltre ai personaggi principali che affiancanoil villain Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale e il (gran) ritorno di Jane Foster aka Natalie Portman, c’è un’altra grande protagonista della pellicola di Taika Waititi, cioè la musica. Nella colonna sonora curata da Michael Giacchino – quello stesso compositore che ha reso The Batman un’opera underground attraverso i Nirvana – con Nami Melumad c’è ampio spazio per ilAnni Ottanta, con i Guns N' Roses a farla da padrone. Sono infatti quattro le tracce della bandche ...

zazoomblog : I dettagli che forse vi sono sfuggiti di Thor: Love and Thunder - #dettagli #forse #sfuggiti #Thor:… - PonytaRk : @SW_e_Zimmer Per l'uscita di Thor Love e Thunder, hanno chiamato Natalie Portman alla prima del film e Chris Hensw… - ItaliaStartUp_ : I dettagli che forse vi sono sfuggiti di Thor: Love and Thunder - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, la spiegazione del finale (nel dettaglio) #ILoveCInefilos - _mys7 : Thor Love and Thunder è una grande cacata -