Stefano De Martino stupisce tutti: cosa ha fatto sul palco del Tim Summer Hits (Di venerdì 8 luglio 2022) Stefano De Martino ha stupito tutto il pubblico durante l’ultima serata del Tim Summer Hits. Il 32enne si sta cimentando nel ruolo di conduttore, cosa che gli sta riuscendo molto bene. Insieme ad Andrea Delogu, ha condotto tutte le serate del Tim Summer Hits, un festival canoro che ha visto salire sul palco i più conosciuti della musica italiana. Proprio in quest’occasione ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava ed è riuscito a stupire proprio tutti. Stefano De Martino, una carriera da conduttore Programma dopo programma Stefano De Martino sta crescendo molto come conduttore. Dopo “Bar Stella “, dove si è messo alla prova anche come autore, il fidanzato di Belen ... Leggi su tvzap (Di venerdì 8 luglio 2022)Deha stupito tutto il pubblico durante l’ultima serata del Tim. Il 32enne si sta cimentando nel ruolo di conduttore,che gli sta riuscendo molto bene. Insieme ad Andrea Delogu, ha condotto tutte le serate del Tim, un festival canoro che ha visto salire suli più conosciuti della musica italiana. Proprio in quest’occasione ha compiuto un gesto che nessuno si aspettava ed è riuscito a stupire proprioDe, una carriera da conduttore Programma dopo programmaDesta crescendo molto come conduttore. Dopo “Bar Stella “, dove si è messo alla prova anche come autore, il fidanzato di Belen ...

