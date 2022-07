Spagna femminile vs Finlandia femminile: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Venerdì 8 luglio, la Spagna Women inizierà la campagna femminile di Euro 2022 con un incontro contro la Finlandia Women allo stadio MK. La Spagna spera di alzare il suo primo trofeo importante, mentre la Finlandia sogna di eguagliare una corsa memorabile alle semifinali del Campionato Europeo nel 2005. Il calcio di inizio di Spagna femminile vs Finlandia femminile è previsto alle 18 Prepartita Spagna femminile vs Finlandia femminile: a che punto sono le due squadre? Spagna femminile Dopo aver raggiunto la fase a eliminazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Venerdì 8 luglio, laWomen inizierà la campagnadi Euro 2022 con un incontro contro laWomen allo stadio MK. Laspera di alzare il suo primo trofeo importante, mentre lasogna di eguagliare una corsa memorabile alle semifinali del Campionato Europeo nel 2005. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver raggiunto la fase a eliminazione ...

Pubblicità

katia_serra : RT @RaiNews: #WEuro2022, @katia_serra: da segnalare alcune assenze eccellenti. Nella Spagna fuori per infortunio la giocatrice pallone d'or… - RaiNews : #WEuro2022, @katia_serra: da segnalare alcune assenze eccellenti. Nella Spagna fuori per infortunio la giocatrice p… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 6 luglio Palinsesti caratterizzati dall'i… - alexdelf : 'Il calcio è la cosa più importante tra le meno importanti' Irene Paredes. Oggi inizia Euro 2022, buona fortuna a t… - FcInterNewsit : UFFICIALE - Dopo l'anno all'Inter, Portales torna in Spagna: biennale col Valencia -