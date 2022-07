Soleil Sorge lancia frecciatina ad alcuni ex gieffini: le polemiche sul suo compleanno zittite da un post (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 5 luglio Soleil Sorge ha compiuto 24 anni. L’ex gieffina ha deciso ovviamente di celebrarlo con un party in cui era presente anche il suo fidanzato. LEGGI ANCHE : — GF VIP, i tre VIP che non entreranno più nella casa: chi non ci sarà nella prossima edizione Soleil ha deciso di festeggiare con una festa che si è tenuta a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Nelle immagini condivise sui social si sono intravisti alcuni dettagli, tra cui una lunga tavola imbandita, fiori, torta a tre strati e naturalmente fuochi d’artificio. Tra i tanti invitati alla festa, sono comparsi il misterioso fidnzato Carlo, Amedeo Goria e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Lucas Peracchi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Fuori dalla lista degli invitati però sarebbero rimasti alcuni compagni di ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 5 luglioha compiuto 24 anni. L’ex gieffina ha deciso ovviamente di celebrarlo con un party in cui era presente anche il suo fidanzato. LEGGI ANCHE : — GF VIP, i tre VIP che non entreranno più nella casa: chi non ci sarà nella prossima edizioneha deciso di festeggiare con una festa che si è tenuta a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Nelle immagini condivise sui social si sono intravistidettagli, tra cui una lunga tavola imbandita, fiori, torta a tre strati e naturalmente fuochi d’artificio. Tra i tanti invitati alla festa, sono comparsi il misterioso fidnzato Carlo, Amedeo Goria e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Lucas Peracchi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Fuori dalla lista degli invitati però sarebbero rimasticompagni di ...

