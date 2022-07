Sla | Aisla e Regione Liguria accorciano tempi per accesso a contributo disabilità

(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - La gravità della Sla e la sua rapida evoluzione sono stati oggetto di una disamina posta dain questi due lungi anni di pandemia. E, da sempre attenta alla gravissima, ha accolto l'istanza. Da oggi, una volta presentata la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile - al fine dell'ottenimento dell'accompagnamento - tutte le persone con Sla liguri possono immediatamente presentare la domanda per accedere aldella gravissima. I malati di Sla insono circa 160, di queste il 70% in condizione di non autosufficienza gravissima con mancanza di autonomia totale. La durata della malattia è variabile, tra i due e i cinque anni dal momento della ...

è prevista la possibilità per partecipanti e presenti di fare un'offerta libera tramite lotteria a favore di, soggetto di riferimento nazionale nella tutela, assistenza e cura dei malati di