"Sistema Montante", 8 anni in appello all'ex paladino dell'antimafia (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Sconto di pena in appello per Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia, condannato a 8 anni di reclusione. La sentenza, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, è arrivata dopo oltre otto ore di camera di consiglio. Rientra nell'ambito del processo sul cosiddetto "Sistema Montante", celebrato con il rito abbreviato nei confronti di 5 imputati. Il sostituto procuratore generale di Catania, Giuseppe Lombardo, per Montante aveva chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. In primo grado, l'ex paladino dell'antimafia, era stato condannato dal Gup Graziella Luparello, a 14 ...

