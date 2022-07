Shinzo Abe è stato assassinato. Storia di un leader (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe è stato assassinato. Uno dei volti internazionali della politi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe è. Uno dei volti internazionali della politi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - lapoelkann_ : È venuto a mancare l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a colpi di pistola. Sono tempi difficili, bui,… - Rimmel2021 : #ShinzoAbe Ho visto l'uccisione in tv... agghiacciante... - FilippoGiov : RT @Agenzia_Italia: #Vattani all’AGI: '#ShinzoAbe era un infaticabile campione di una grande democrazia' ?? @PalmierF -