Servizi e mercati digitali, con la nuova legge Ue obblighi più rigorosi per le grandi piattaforme online (Di venerdì 8 luglio 2022) Ciò che è illegale offline dovrebbe esserlo anche online. Questo il principio che sostiene la nuova legge sui Servizi digitali (Dsa) e quella sui mercati digitali (Dma), approvate in via definitiva dal Parlamento europeo martedì 5 luglio. I due disegni di legge mirano ad affrontare gli effetti sociali ed economici del settore tecnologico stabilendo regole chiare per le modalità di funzionamento e di fornitura dei Servizi nell’Ue, in linea con i diritti e i valori fondamentali dell’Unione. Si tratta di regole complesse che chiamano in campo le grandi multinazionali. Per quanto concerne i Servizi digitali, le piattaforme online e i motori di ricerca di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ciò che è illegale offline dovrebbe esserlo anche. Questo il principio che sostiene lasui(Dsa) e quella sui(Dma), approvate in via definitiva dal Parlamento europeo martedì 5 luglio. I due disegni dimirano ad affrontare gli effetti sociali ed economici del settore tecnologico stabilendo regole chiare per le modalità di funzionamento e di fornitura deinell’Ue, in linea con i diritti e i valori fondamentali dell’Unione. Si tratta di regole complesse che chiamano in campo lemultinazionali. Per quanto concerne i, lee i motori di ricerca di ...

