Reese Witherspoon e Will Ferrell protagonisti di una nuova commedia prodotta da Amazon

Reese Witherspoon e Will Ferrell saranno i protagonisti di una nuova commedia che verrà scritta e diretta da Nick Stoller. A sostenere il progetto sarà Amazon Studios che ne ha ottenuto i diritti per la distribuzione mentre i due attori e il filmmaker saranno coinvolti come produttori. La trama del film, ancora senza un titolo ufficiale, è avvolta dal mistero, ma i primi dettagli rivelano che la storia coinvolgerà due matrimoni che sono prenotati nello stesso posto e nello stesso weekend.

