"Niente fiducia al Senato". La voce che fa tremare il governo: l'ultima minaccia (Di venerdì 8 luglio 2022) Alla Camera la situazione è rimasta tranquilla, ma al Senato è pronto ad andare in scena lo strappo tra il Movimento 5 Stelle e Mario Draghi, con la regia di Giuseppe Conte. Secondo quanto riferisce Affari Italiani a Palazzo Madama ci sarà un voto unico sul Dl Aiuti e vista la situazione del gruppo interno è "molto probabile che Conte decida di votare contro la fiducia all'esecutivo (o di astenersi o uscire dall'Aula)". Nelle fila grilline infatti due terzi dei Senatori vogliono togliere l'appoggio al governo dell'ex banchiere centrale e la situazione non è affatto serena come è sembrato a Montecitorio, dove più che un problema a Palazzo Chigi sarebbe stato creato un problema interno, vista la profonda spaccatura del partito. Con tale scenario bisognerà capire la reazione del premier e degli altri partiti della ...

