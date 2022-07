Napoli, TMW: “Se parte Koulibaly, all-in su Kim Min-Jae” (Di venerdì 8 luglio 2022) Napoli TMW- Il Napoli inizierà il suo ritiro domani quando svolgerà il primo allenamento a Dimaro. Nel frattempo Giuntoli vira sul mercato in entrata, interessa da tanto Deulofeu e sul mercato in uscita trattando il rinnovo di Koulibaly. Kalidou Koulibaly è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato, il senegalese ha un contratto che scade nel 2023 non ancora prolungato. Fali Ramadani, agente del numero 26 tratta con varie squadra tra cui anche la Juventus ma nulla di fatto. Se Aurelio De Laurentiis offre una cifra giusta per fare rimanere Koulibaly, il senegalese non avrà dubbi, continuerà la sua esperienza al Napoli. L’ex Genk nel caso non trovasse l’accordo economico con i partenopei andrà in direzioni spagnole, Barcellona su tutte. Il club blaugrana desidera ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022)TMW- Ilinizierà il suo ritiro domani quando svolgerà il primo allenamento a Dimaro. Nel frattempo Giuntoli vira sul mercato in entrata, interessa da tanto Deulofeu e sul mercato in uscita trattando il rinnovo di. Kalidouè uno dei nomi più caldi di questo calciomercato, il senegalese ha un contratto che scade nel 2023 non ancora prolungato. Fali Ramadani, agente del numero 26 tratta con varie squadra tra cui anche la Juventus ma nulla di fatto. Se Aurelio De Laurentiis offre una cifra giusta per fare rimanere, il senegalese non avrà dubbi, continuerà la sua esperienza al. L’ex Genk nel caso non trovasse l’accordo economico con inopei andrà in direzioni spagnole, Barcellona su tutte. Il club blaugrana desidera ...

