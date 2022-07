Meteo, Caronte molla la presa sull’Italia (ma non per molto) (Di venerdì 8 luglio 2022) Le previsioni Meteo di venerdì 8 luglio e del fine settimana confermano una fase piovosa su buona parte dell’Italia. Il caldo estremo dell’anticiclone Caronte sta per fermarsi. In abbinamento ci sarà, almeno secondo gli indicatori Meteo, un calo delle temperature che regalerà un po’ di tregua dalla canicola. Sono settimane, ormai, che, da un anticiclone all’altro, si soffoca di calura. Per quanto destinata ad esaurirsi in tempi stretti, l’incursione instabile del Meteo avrà ripercussioni benefiche anche sul weekend. Che promette condizioni estive e soleggiate ma senza caldo esagerato. Foto Ansa/Giovanni FrancoCome riporta il sito di 3BMeteo, l’8 luglio la perturbazione atlantica giunta in queste ore sul Triveneto si sposterà verso Sud. E coinvolgerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Le previsionidi venerdì 8 luglio e del fine settimana confermano una fase piovosa su buona parte dell’Italia. Il caldo estremo dell’anticiclonesta per fermarsi. In abbinamento ci sarà, almeno secondo gli indicatori, un calo delle temperature che regalerà un po’ di tregua dalla canicola. Sono settimane, ormai, che, da un anticiclone all’altro, si soffoca di calura. Per quanto destinata ad esaurirsi in tempi stretti, l’incursione instabile delavrà ripercussioni benefiche anche sul weekend. Che promette condizioni estive e soleggiate ma senza caldo esagerato. Foto Ansa/Giovanni FrancoCome riporta il sito di 3B, l’8 luglio la perturbazione atlantica giunta in queste ore sul Triveneto si sposterà verso Sud. E coinvolgerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali ...

Pubblicità

Alfonso0070 : RT @CosenzaChannel: Meteo, Caronte batte in ritirata: stop al caldo record - CosenzaChannel : Meteo, Caronte batte in ritirata: stop al caldo record - AgencyGea : Battuta di arresto per l'#anticiclone africano #Caronte. Dopo settimane di caldo intenso le temperature diminuirann… - zazoomblog : Meteo Napoli l’anticiclone Caronte concede una tregua - #Meteo #Napoli #l’anticiclone #Caronte - SLN_Magazine : Caldo record, stop a Caronte: arriva crollo termico, previsioni meteo. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -