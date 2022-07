Made in Italy, la moda resiste: bilancio filatura italiana +28,7%. Il report di Confindustria (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Made in Italy resiste e supera le sfide sia della pandemia che della crisi geopolitica. Secondo il Centro Studi Confindustria moda, infatti, il bilancio settoriale 2021 della filatura italiana (in questa accezione comprensiva della produzione di filati lanieri, cotonieri e linieri) torna caratterizzato da un’evoluzione molto favorevole, da ricondurre in via principale al rilancio che ha interessato in primis la maglieria e il tessuto a maglia nel paradigma emergente dopo la pandemia Covid-19. La filatura italiana in crescita Come già anticipato nella nota di preconsuntivo diffusa lo scorso febbraio in occasione della precedente edizione di Pitti Filati, la filatura italiana ... Leggi su fmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Iline supera le sfide sia della pandemia che della crisi geopolitica. Secondo il Centro Studi, infatti, ilsettoriale 2021 della(in questa accezione comprensiva della produzione di filati lanieri, cotonieri e linieri) torna caratterizzato da un’evoluzione molto favorevole, da ricondurre in via principale al rilancio che ha interessato in primis la maglieria e il tessuto a maglia nel paradigma emergente dopo la pandemia Covid-19. Lain crescita Come già anticipato nella nota di preconsuntivo diffusa lo scorso febbraio in occasione della precedente edizione di Pitti Filati, la...

