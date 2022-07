Lutto improvviso a Mediaset | Paolo Bonolis scioccato

Pubblicità

GiovanniPortel8 : RT @cronaca_di_ieri: 07/07/22 ORTA DI ATELLA (CE) - La città è sconvolta da un terribile lutto. Giuseppe Di Micco è venuto a mancare all’i… - cronaca_di_ieri : 07/07/22 ORTA DI ATELLA (CE) - La città è sconvolta da un terribile lutto. Giuseppe Di Micco è venuto a mancare al… - Adriano07883742 : Sassuolo, malore improvviso: trovata morta in casa storica volontaria della Croce Rossa MODENA — Lutto nel mondo d… - Biagiothai : RT @11Giuliano: Altro giovane: Caserta,muore all’improvviso a 22 anni: eventi sospesi e comunità sconvolta. Orta di Atella. La città di Or… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Altro giovane: Caserta,muore all’improvviso a 22 anni: eventi sospesi e comunità sconvolta. Orta di Atella. La città di Or… -

nel mondo della cooperazione. E' morto ieri, vittima di un malore, Fabio Grossetti, 64 anni, direttore Legacoop Marche e responsabile di Legacoopsociali Marche. Grossetti si è sentito ...in Rai e non solo: si è spento Vieri Razzini, famoso critico e produttore cinematografico che, ...del critico e produttore è stata causata da un arresto cardiaco che lo ha colpito all', ...Paolo Bonolis è rimasto scioccato da una terribile notizia che ha travolto il cast della trasmissione Avanti un altro!. Cosa succederà adessoEmanuele Vaccarini, che era ‘Il Gladiatore’ di Avanti un altro, è morto improvvisamente a 45 anni: ancora ignote le cause del decesso ...