Lo sfogo di Briatore costretto a tenere chiuso Crazy Pizza a Roma per mancanza di acqua | VIDEO

(Di venerdì 8 luglio 2022) Flavioa chiudere il suo ristorante “” di via Vittorio Veneto aperdi. “Incredibile, una roba da terzo mondo”, ha detto l’imprenditore lamentando un disservizio che ha coinvolto l’intero edificio che ospita la sua attività. In unpubblicato poi sui social ha spiegato ai clienti cosa è accaduto: “Voglio scusarmi con i clienti diperché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per assenza di. Abbiamo avvertito l’Acea alle 14, non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c’era assolutamente, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Sui social lo sfogo dell'imprenditore dopo il disservizio idrico che lo aveva costretto a chiudere il Crazy Pizza a Roma. '… - giandomenic45 : RT @ilgiornale: Sui social lo sfogo dell'imprenditore dopo il disservizio idrico che lo aveva costretto a chiudere il Crazy Pizza a Roma. '… - ilgiornale : Sui social lo sfogo dell'imprenditore dopo il disservizio idrico che lo aveva costretto a chiudere il Crazy Pizza a… -

ilGiornale.it

... ha osservato ancora lo stesso. Il proprietario del Crazy Pizza, locale finito al centro ... Unoaffidato ai social, come già l'imprenditore aveva fatto nei giorni scorsi per replicare ......reale britannica torna al centro della scena dopo la pubblicazione di un video che mostra lo... ho scelto di non andare" di Elena Filini Michelle Hunziker e la pizza di: "Non riesco ... "Roba da terzo mondo". Non c'è acqua, Briatore costretto a chiudere la pizzeria Sui social lo sfogo dell'imprenditore dopo il disservizio idrico che lo aveva costretto a chiudere il Crazy Pizza a Roma. "Incredibile, per risolvere il problema ci siamo adoperati a modo nostro" .... Lei è indubbiamente una tra le influencer più belle in circolazione. Stiamo parlando della statutaria e biondissima Taylor Mega, che ha un largo seguito su Instagram e alla quale sicuramente non man ...