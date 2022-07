La Fiorentina risponde a Vlahovic | annuncio ufficiale e tifosi in delirio

(Di venerdì 8 luglio 2022) Lacomunica in vial’approdo dell’attaccante in viola: la risposta all’addio diora è compiuta,in. Laemana, tramite i propri canali ufficiali, il comunicato tanto atteso. Isono già in. L’attaccante dal Real Madrid è approdato in viola, pronto per affrontare la nuova stagione in Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... in Champions League contro Porto e Atletico Madrid e in serie A contro la. "La prima ... o più tra i silenziosi e rigorosi alla Dino Zoff, lui: "Sicuramente tra i folli: sono ...L'exè sul mercato ed è tra i nomi in uscita. In questi primi giorni di ritiro avrà la possibilità di farsi vedere da Mourinho e lo Special One potrebbe cambiare idea in merito alla sua ... La Fiorentina ha chiuso il quarto acquisto e Firenze risponde con entusiasmo L’attaccante serbo Luka Jovic sta svolgendo le visite mediche di rito a Firenze. Luka Jovic ha terminato le visite mediche, con i tifosi ad attenderlo che, nel frattempo, sono aumentati. Ore 13.30. Jo ...La Fiorentina, in ottica mercato, ha messo a segno un colpo importante. Pierluigi Gollini è arrivato a Firenze per iniziare la sua nuova avventura con i viola.