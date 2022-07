James Caan sperava in un altro grande ruolo, ma lo ricorderemo così (Di venerdì 8 luglio 2022) Per uno che, per anni, ha sniffato cocaina in quantità industriali, morire a 82 anni è una bella conquista. Ma James Caan, scomparso ieri a Los Angeles, ne era uscito da tempo e aveva ripreso, già alla fine degli anni 80, una già avviata carriera, decisamente folgorante, più forte e determinato di prima. Era entrato nel giro “duro” della polvere bianca nel 1982 (non che prima non ne prendesse…), in seguito a una pesante depressione dovuta anche alla morte, l’anno precedente, della sorella Barbara, colpita da una leucemia fulminante. Tanto da abbandonare la professione di attore per più di cinque anni. Nel 1987 l’amico ed ex compagno all’Università di Hempstead (poi abbandonata) Francis Ford Coppola (nonostante fosse ancora scosso dalla recente perdita del figlio Gian-Carlo, perito a 22 anni in un incidente di motoscafo) volle risollevare l’amico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Per uno che, per anni, ha sniffato cocaina in quantità industriali, morire a 82 anni è una bella conquista. Ma, scomparso ieri a Los Angeles, ne era uscito da tempo e aveva ripreso, già alla fine degli anni 80, una già avviata carriera, decisamente folgorante, più forte e determinato di prima. Era entrato nel giro “duro” della polvere bianca nel 1982 (non che prima non ne prendesse…), in seguito a una pesante depressione dovuta anche alla morte, l’anno precedente, della sorella Barbara, colpita da una leucemia fulminante. Tanto da abbandonare la professione di attore per più di cinque anni. Nel 1987 l’amico ed ex compagno all’Università di Hempstead (poi abbandonata) Francis Ford Coppola (nonostante fosse ancora scosso dalla recente perdita del figlio Gian-Carlo, perito a 22 anni in un incidente di motoscafo) volle risollevare l’amico ...

gippu1 : James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'im… - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - Corriere : Morto l’attore James Caan, il Sonny Corleone de «Il Padrino» - faramir_73 : Viene giustamente ricordato per molte, grandi interpretazioni, ma per me James Caan è soprattutto Jonathan E, perch… - redazionerumors : L'attore aveva 82 anni. Oltre a Coppola, aveva recitato con grandi nomi di Hollywood. Il cordoglio di Al Pacino, Ro… -