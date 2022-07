Istat, dal 2005 quadruplicati i poveri tra i giovani. Un milione di persone «salvate» dai sussidi – Il rapporto (Di venerdì 8 luglio 2022) Le persone che vivono in condizioni di povertà assoluta sono tre volte di più oggi, rispetto al 2005: sono passate da 1,9 milioni 17 anni fa, a 5,6 milioni nel 2021. Secondo il rapporto annuale dell’Istat diffuso oggi 8 luglio, si tratta in termini relativi del 9,4% della popolazione italiana. La situazione è ancor più nera per i giovani tra i 18 e i 34 anni, gruppo demografico nel quale l’incidenza della povertà è addirittura quadruplicata, dal 3,1% del 2005 all’11,1% di un anno fa. In termini assoluti si parla di 1,1 milioni di persone. Il dato si riflette nel numero di famiglie in povertà assoluta, che arrivano a 1,96 milioni (il 7,5% del totale), rispetto agli 1,9 milioni del 2005. La variazione nei minori si estende dal 3,9% al 14,2% nel periodo ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Leche vivono in condizioni di povertà assoluta sono tre volte di più oggi, rispetto al: sono passate da 1,9 milioni 17 anni fa, a 5,6 milioni nel 2021. Secondo ilannuale dell’diffuso oggi 8 luglio, si tratta in termini relativi del 9,4% della popolazione italiana. La situazione è ancor più nera per itra i 18 e i 34 anni, gruppo demografico nel quale l’incidenza della povertà è addirittura quadruplicata, dal 3,1% delall’11,1% di un anno fa. In termini assoluti si parla di 1,1 milioni di. Il dato si riflette nel numero di famiglie in povertà assoluta, che arrivano a 1,96 milioni (il 7,5% del totale), rispetto agli 1,9 milioni del. La variazione nei minori si estende dal 3,9% al 14,2% nel periodo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La povertà assoluta raggiunge 5,6 milioni di persone nel 2021. Secondo i dati del rapporto Istat i poveri sono trip… - DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - MediasetTgcom24 : Istat, dal 2005 triplicato il numero di poveri: sono 5,6 milioni #italia #istat - Valtermiki : RT @DavideAiello85: Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebbero st… - agnello_sabrina : RT @DavideAiello85: Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebbero st… -