Inter | dialogo avviato con Sissoko per Zagadou | non per Dembelè

Incontro tra Mohammed Sissoko e l'Inter. La discussione ha riguardato Zagadou, nessun dialogo invece su Dembelè Nella sede dell'Inter c'è oggi Moussa Sissoko, agente di Ousmane Dembelè e Dan Axel Zagadou. Con il viavai continuo che c'è in Viale della Liberazione in questi giorni è plausibile pensare che i due giocatori siano stati proposti all'Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, la discussione ha riguardato solo il difensore del Borussia Dortmund, mentre Dembelè non è stato mai menzionato.

