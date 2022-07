Imbarcazione affondata al largo del Salento, in tre salvati all’alba A causa del maltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Imbarcazione da diporto è affondata, nella notte, a sei miglia da Punta Prosciutto. La Guardia costiera, con la capitaneria di porto di Gallipoli, ha tratto in salvo le tre persone che erano ormai in mare. all’alba il salvataggio si è compiuto. Le pessime condizioni meteomarine hanno provocato l’affondamento. L'articolo Imbarcazione affondata al largo del Salento, in tre salvati all’alba <small class="subtitle">A causa del maltempo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 luglio 2022) L’da diporto è, nella notte, a sei miglia da Punta Prosciutto. La Guardia costiera, con la capitaneria di porto di Gallipoli, ha tratto in salvo le tre persone che erano ormai in mare.il salvataggio si è compiuto. Le pessime condizioni meteomarine hanno provocato l’affondamento. L'articoloaldel, in tre Adel proviene da Noi Notizie..

