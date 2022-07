"I giovani scappano per colpa tua": soldi, lo sfregio dello scrittore a Flavio Briatore (Di venerdì 8 luglio 2022) Botta e risposta durissimo tra Flavio Briatore e lo scrittore Sandro Bonvissuto. Al centro dello scontro le parole dell'imprenditore che ha accusato i giovani di non voler lavorare denunciando una difficoltà enorme nel reperire personale per le sue strutture. Lo scrittore su Repubblica ha messo nel mirino Briatore pubblicando una lettera al veleno: "I giovani scapperanno da questo paese. E non perché siano dei viziati ai quali ‘non gli va di lavorare'. Il problema sono gli stipendi bassi, che è un'invenzione vostra". Parole forti che di sicuro scateneranno nuove polemiche. Lo scrittore non si è fermato qui. Ha poi rincarato la dose con un nuovo attacco. Non nomina mai direttamente Briatore ma il destinatario delle sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Botta e risposta durissimo trae loSandro Bonvissuto. Al centroscontro le parole dell'imprenditore che ha accusato idi non voler lavorare denunciando una difficoltà enorme nel reperire personale per le sue strutture. Losu Repubblica ha messo nel mirinopubblicando una lettera al veleno: "Iscapperanno da questo paese. E non perché siano dei viziati ai quali ‘non gli va di lavorare'. Il problema sono gli stipendi bassi, che è un'invenzione vostra". Parole forti che di sicuro scateneranno nuove polemiche. Lonon si è fermato qui. Ha poi rincarato la dose con un nuovo attacco. Non nomina mai direttamentema il destinatario delle sue ...

