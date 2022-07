Hugh Grant fa mettere la sigla del Benny Hill Show per ridicolizzare le dichiarazioni dei Tory | VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) I manifestanti intorno a Westminster aggiungono un tocco “comico” alla crisi di governo che ha investito il Regno Unito: in seguito alla richiesta avanzata su Twitter d High Grant, è stato installato un altoparlante che riproduce a tutto volume la musica del Benny Hill Show. L’effetto è che tutte le interviste, in particolare quelle del parlamentari conservatori, che hanno di fatto innescato la crisi che ha portato alle dimissioni di Boris Johnson, sono ammantate da un’aria di ironia, come se tutto fosse una messinscena o un copione scritto in precedenza. INCREDIBLE SCENES “THE Benny Hill THEME TUNE” IS BEING BLASTED OUT ON SKY NEWS. pic.twitter.com/N06wBwcoZl — Scott Bryan (@scottygb) July 7, 2022 Hugh Grant fa mettere la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) I manifestanti intorno a Westminster aggiungono un tocco “comico” alla crisi di governo che ha investito il Regno Unito: in seguito alla richiesta avanzata su Twitter d High, è stato installato un altoparlante che riproduce a tutto volume la musica del. L’effetto è che tutte le interviste, in particolare quelle del parlamentari conservatori, che hanno di fatto innescato la crisi che ha portato alle dimissioni di Boris Johnson, sono ammantate da un’aria di ironia, come se tutto fosse una messinscena o un copione scritto in precedenza. INCREDIBLE SCENES “THETHEME TUNE” IS BEING BLASTED OUT ON SKY NEWS. pic.twitter.com/N06wBwcoZl — Scott Bryan (@scottygb) July 7, 2022fala ...

