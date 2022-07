Gli esperti, 'evidenze chiare per bimekizumab in artrite psoriasica attiva' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "I risultati degli studi Be Optimal e Be Complete offrono evidenze chiare a sostegno del potenziale di bimekizumab, un duplice inibitore della Il-17A e Il-17F, nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva. Questa malattia dolorosa e cronica può avere un grande impatto sulla vita dei pazienti. Il raggiungimento di un'attività di malattia minima è un obiettivo importante del trattamento, che in definitiva migliora la qualità della vita per le persone affette da artrite psoriasica". Così Joseph F. Merola, associate professor, Harvard medical school and Brigham and Women's hospital, Boston (Usa), commentando i dati dei due studi presentati al Congresso europeo di reumatologia, Eular 2022 (Copenaghen, 1-4 giugno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "I risultati degli studi Be Optimal e Be Complete offronoa sostegno del potenziale di, un duplice inibitore della Il-17A e Il-17F, nel trattamento dell'. Questa malattia dolorosa e cronica può avere un grande impatto sulla vita dei pazienti. Il raggiungimento di un'attività di malattia minima è un obiettivo importante del trattamento, che in definitiva migliora la qualità della vita per le persone affette da". Così Joseph F. Merola, associate professor, Harvard medical school and Brigham and Women's hospital, Boston (Usa), commentando i dati dei due studi presentati al Congresso europeo di reumatologia, Eular 2022 (Copenaghen, 1-4 giugno ...

Pubblicità

Adnkronos : La risalita vertiginosa di #contagi ha portato diversi esperti a parlare di un possibile nuovo #lockdown e reintegr… - fanpage : La frana è scesa a una velocità di 300 km/h per 500 metri. A parlare è l'alpinista Reinhold Messner che ci spiega l… - fdicos10 : ????Roma 2025. Sperimentando il futuro: digitalizzazione della mobilità urbana. 12 luglio con esperti, istituzioni e… - AlexS8338 : RT @valeangelsback: 'Le morti in eccesso sono in aumento, ma non a causa del Covid. I dati dell'Office for National Statistics portano gli… - SoniaLaVera : RT @valeangelsback: 'Le morti in eccesso sono in aumento, ma non a causa del Covid. I dati dell'Office for National Statistics portano gli… -