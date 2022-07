Pubblicità

NapoliFCNews : Barak nella lista mercato di Giuntoli: ecco l’offerta pronta #Napoli #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei - cn1926it : #Barak-#Casale, pronta offerta da 30 milioni: le richieste del #Verona. I dettagli -

Forzazzurri

Un doppio colpo che è anche un doppio scippo: la Lazio èa chiudere due acquisti, quello di Nicolò Casale e quello di Luis Maximiano . Due calciatori ...ma la riconferma di Meret porterà...Cristianosi muove con i fari spenti, ma di fatto al di là del sondaggio (non di più) noto ... Una squadra intanto ha la valigiaForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Giuntoli, pronta la strategia per soffiare Solbakken alla Roma. Cristiano Giuntoli è pronto a soffiare Ola Solbakken alla Roma.Non è un nome nuovo. Ola Solbakken è da tempo sul taccuino del direttore sportivo azzurro, scrive La Gazzetta dello Sport: 'C’è l’interessamento per Ola Solbakken, classe 1998, norvegese, esterno offe ...