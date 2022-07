Giulia De Lellis in ‘dolce attesa’ | “Ci siamo quasi”

(Di venerdì 8 luglio 2022)Deha sorpreso i suoi fan annunciando che lagiunta alla fine. A breve farà l’annuncio ufficiale insieme a Carlo e i fan esultano. La nota influencer ha conquistato un seguito davvero numerosissimo di fan che la seguono con interesse sia in merito alla sua vita lavorativa sia riguardo a quella privata ed amorosa.De-Altranotizia (fonte:Deinstragram)Deè una ragazza solare e socievole che si è fatta conoscere per quella che è ed ha così raccolto il consenso del pubblico. Le cose si sono evolute dalla sua prima apparizione in tv a Uomini e Donne ma per i suoi fan rimane la dolce ragazza di oltre 10 anni ...

Pubblicità

lunae___basta_ : @ToBeHumane_ @Carmela1987c Mi viene anche a me da ridere .. Pensavo alle bimbe di Giulia De Lellis.. Questi invece… - nicowrld__ : quello di cui vorrebbe parlare lei: Fleabag, Euphoria, Giulia de Lellis, Zorzi, Leone Lucia Ferragni, Tom Hardy - GiusyD8 : RT @redazionerumors: Le due giovani influencer si sono scatenate tra canti e abbracci durante la tappa di Milano del nuovo tour di Achille… - redazionerumors : Le due giovani influencer si sono scatenate tra canti e abbracci durante la tappa di Milano del nuovo tour di Achil… -

Lanostratv

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family Fabio Volo eDein una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ...(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Genitori vs Influencer Fabio Volo, Ginevra Francesconi eDenella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la ... Giulia De Lellis e il suo amore malato: "Mi sta rovinando eppure..." Accanto ai contenuti sponsorizzati, parte dell'attività degli influencer consiste nel dispensare consigli su varie ed eventuali senza scopo di lucro, per il puro piacere di dare ai propri followers la ...L'accessorio dell'estate 2022 è questo, e non potrai stare senza! La cantante romana Elodie ha sfoggiato in un look trendy questo accessorio!