Gelosia e gioco di seduzione | «Lui guarda le altre e al mare diventa sfacciato»

(Di venerdì 8 luglio 2022) Cara dottoressa, le scrivo per avere qualche spiegazione su un fatto che sembra un problema di poco conto ma che ultimamente mi sta creando grossi problemi. Il mio compagno è un uomo mite, onesto, di solidi principi, grande lavoratore, amante della famiglia e dei figli, ne abbiamo due, due ragazzi dolci ed educati come il padre. Purtroppo, proprio il mio compagno -ma so che non è il solo-, ha il brutto vizio dire ledonne per strada. Forse mi sto spiegando male. Non è un vizio, sembra una specie di necessità, una cosa di cui non può fare a meno ma che a lui sembra assolutamente normale. Lo so sembra una stupidaggine ma quando vede una bella donna soprattutto se è in abiti succinti lui si trasforma eaddirittura eccessivo e. La situazione peggiora in questo periodo proprio per via degli ...