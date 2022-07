Garante privacy: vietato comunicare le informazioni sullo stato di salute di uno studente per l’assegnazione delle ore di sostegno. Arriva la censura (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Garante per la privacy nella sua relazione annuale pubblicata il 7 luglio, dedica spazio anche alle questioni scolastiche. Due gli ambiti dei principali interventi, DAD e questione privacy su vaccinazione, ma il Garante è intervenuto anche su altre problematicità che interessano la pubblicazione illegittima di dati sensibili, di studenti e personale scolastico, sui siti istituzionali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilper lanella sua relazione annuale pubblicata il 7 luglio, dedica spazio anche alle questioni scolastiche. Due gli ambiti dei principali interventi, DAD e questionesu vaccinazione, ma ilè intervenuto anche su altre problematicità che interessano la pubblicazione illegittima di dati sensibili, di studenti e personale scolastico, sui siti istituzionali. L'articolo .

