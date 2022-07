FIGC, panchine allargate da 12 a 15 elementi: è UFFICIALE (Di venerdì 8 luglio 2022) . Lo ha approvato il Consiglio Federale Quest’oggi il Consiglio Federale della FIGC ha approvato l’allargamento della panchina da 12 a 15 elementi come proposto dalla Lega Serie A. Questo consentirà agli allenatori di disporre di più giocatore in occasione degli impegni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . Lo ha approvato il Consiglio Federale Quest’oggi il Consiglio Federale dellaha approvato l’allargamento della panchina da 12 a 15come proposto dalla Lega Serie A. Questo consentirà agli allenatori di disporre di più giocatore in occasione degli impegni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Figc, ufficiale: allargamento delle panchine da 12 a 15 giocatori, accettata la proposta della Lega #SerieA+++ - Andre_Costa95 : RT @sportface2016: +++#Figc, ufficiale: allargamento delle panchine da 12 a 15 giocatori, accettata la proposta della Lega #SerieA+++ - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Il Consiglio Federale della @FIGC svoltosi oggi ha approvato ufficialmente la richiesta della Lega @SerieA per l'allargamen… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ?? Il Consiglio Federale della @FIGC svoltosi oggi ha approvato ufficialmente la richiesta della Lega @SerieA per l'allargamen… - ToroGoal : ?? Il Consiglio Federale della @FIGC svoltosi oggi ha approvato ufficialmente la richiesta della Lega @SerieA per l'… -