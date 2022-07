Federico Rossi dopo il video dell’incidente in wakeboard. “Ho tre costole rotte" (Di venerdì 8 luglio 2022) Federico Rossi ha avuto un incidente in wakeboard: il cantante sui social ha rassicurato i fan in apprensione dopo aver visto il video. Federico Rossi è rimasto vittima di un incidente mentre con alcuni amici stava praticando il wakeboard: il cantante ha riportato la frattura di tre costole, ma come si vede nel video pubblicato su Instagram l'episodio poteva avere conseguenze peggiori. Federico ora è ricoverato in ospedale ma ci ha tenuto a sottolineare che la situazione è sotto controllo. Nel video caricato da Federico Rossi sul suo profilo Instagram, si vede il cantante partire, in sottofondo si sentono le voci di incoraggiamento degli amici. Fede a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022)ha avuto un incidente in: il cantante sui social ha rassicurato i fan in apprensioneaver visto ilè rimasto vittima di un incidente mentre con alcuni amici stava praticando il: il cantante ha riportato la frattura di tre, ma come si vede nelpubblicato su Instagram l'episodio poteva avere conseguenze peggiori.ora è ricoverato in ospedale ma ci ha tenuto a sottolineare che la situazione è sotto controllo. Nelcaricato dasul suo profilo Instagram, si vede il cantante partire, in sottofondo si sentono le voci di incoraggiamento degli amici. Fede a ...

