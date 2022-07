F.1, GP Austria - Pole in volata per Verstappen davanti alle due Ferrari (Di venerdì 8 luglio 2022) Max Verstappen ha ottenuto la Pole position del GP d'Austria e nella Sprint Race di domani partirà davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'olandese della Red Bull Racing è riuscito a dare un colpo di reni nell'ultimo settore, strappando la Pole a Leclerc per soli 24 millesimi. Non è lontano Carlos Sainz, a 82 millesimi dalla Pole. A muro le due Mercedes. Avevano il passo per giocarsi qualcosa di importante, ma per i due piloti della Mercedes il destino è stato beffardo. Sia Lewis Hamilton che George Russell sono andati a sbattere contro le barriere, cercando di portare al limite le rispettive W13: George si qualifica comunque in quinta posizione, mentre Lewis partirà decimo. Performance positiva della Alpine che in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 luglio 2022) Maxha ottenuto laposition del GP d'e nella Sprint Race di domani partiràduedi Charles Leclerc e Carlos Sainz. L'olandese della Red Bull Racing è riuscito a dare un colpo di reni nell'ultimo settore, strappando laa Leclerc per soli 24 millesimi. Non è lontano Carlos Sainz, a 82 millesimi dalla. A muro le due Mercedes. Avevano il passo per giocarsi qualcosa di importante, ma per i due piloti della Mercedes il destino è stato beffardo. Sia Lewis Hamilton che George Russell sono andati a sbattere contro le barriere, cercando di portare al limite le rispettive W13: George si qualifica comunque in quinta posizione, mentre Lewis partirà decimo. Performance positiva della Alpine che in ...

