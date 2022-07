Ex Ilva: 12,5 milioni di risarcimento al Comune di Taranto (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli ex vertici dell’Ilva sono stati condannati in primo grado dal Tribunale civile di Taranto a risarcire il Comune di Taranto e le aziende comunali Amat e Amiu con 12,5 milioni di euro complessivi per i danni causati dall’inquinamento dell’acciaieria al patrimonio e ai mezzi del Comune. Otto milioni sono relativi al danno non patrimoniale:immagine e reputazione della citta’. Il giudice ha dichiarato la responsabilita’ di Luigi Capogrosso, ex direttore del siderurgico di Taranto, e di Emilio Riva (ex presidente Ilva scomparso anni addietro) per “le immissioni illecite e inquinanti di polveri prodotte, nell’arco temporale compreso tra il 1995 e il 2014, dallo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto”. ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli ex vertici dell’sono stati condannati in primo grado dal Tribunale civile dia risarcire ildie le aziende comunali Amat e Amiu con 12,5di euro complessivi per i danni causati dall’inquinamento dell’acciaieria al patrimonio e ai mezzi del. Ottosono relativi al danno non patrimoniale:immagine e reputazione della citta’. Il giudice ha dichiarato la responsabilita’ di Luigi Capogrosso, ex direttore del siderurgico di, e di Emilio Riva (ex presidentescomparso anni addietro) per “le immissioni illecite e inquinanti di polveri prodotte, nell’arco temporale compreso tra il 1995 e il 2014, dallo stabilimento siderurgicodi”. ...

