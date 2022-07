Djokovic-Kyrgios, Finale Wimbledon 2022: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di venerdì 8 luglio 2022) Novak Djokovic e Nick Kyrgios si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2022, che andrà in scena domenica 10 luglio (ore 15.00 italiane). Lo Slam più prestigioso e importante al mondo giunge al suo atto conclusivo, si preannuncia grande spettacolo sull’erba londinese. Il serbo, reduce dalla rimonta contro Jannik Sinner e dal successo in semiFinale contro Cameron Norrie, partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo settimo sigillo in carriera a Wimbledon (sarebbe il 21mo Slam). Il 35enne non potrà sottovalutare l’estroso australiano, che scenderà in campo per disputare la sua prima Finale in singolare in uno Slam e inseguirà il grandioso colpaccio. L’oceanico ha saputo eliminare Stefanos Tsitsipas e poi non ha dovuto giocare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Novake Nicksi affronteranno nelladi, che andrà in scena domenica 10 luglio (ore 15.00 italiane). Lo Slam più prestigioso e importante al mondo giunge al suo atto conclusivo, si preannuncia grande spettacolo sull’erba londinese. Il serbo, reduce dalla rimonta contro Jannik Sinner e dal successo in semicontro Cameron Norrie, partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo settimo sigillo in carriera a(sarebbe il 21mo Slam). Il 35enne non potrà sottovalutare l’estroso australiano, che scenderà in campo per disputare la sua primain singolare in uno Slam e inseguirà il grandioso colpaccio. L’oceanico ha saputo eliminare Stefanos Tsitsipas e poi non ha dovuto giocare la ...

