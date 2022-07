Covid, spazi inadeguati e internet insufficiente: le criticità segnalate dei presidi nella gestione della pandemia. Rapporto ISTAT (Di venerdì 8 luglio 2022) Da aprile 2020 la crisi sanitaria ha imposto l'utilizzo della didattica a distanza nelle scuole, affiancata dalla didattica digitale integrata nell'anno scolastico 2020/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 luglio 2022) Da aprile 2020 la crisi sanitaria ha imposto l'utilizzodidattica a distanza nelle scuole, affiancata dalla didattica digitale integrata nell'anno scolastico 2020/2021. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Covid, spazi inadeguati e internet insufficiente: le criticità segnalate dei presidi nella gestione della pandemia.… - ilgalaverna : @cicalone1963 @GiuntoliStefano @carovana12 Improvvisazione giustificata per la 1° ondata. Ma poi non puoi continua… - giovanni51no : @DAVIDPARENZO siamo proprio un popolo strano, bizzarro e scriteriato, politici compresi. Covid? Molti stabilimenti… - flouisbag : @ZOBHABB Anche io ho preso il covid a un concerto, grazie ai vaccini è passato come una normale influenza. Non poss… - luigixozza999 : Qualcuno ha detto 'basta mascherine anche negli spazi chiusi'? -