Comune di Napoli: finanziamento da quasi 6 milioni di euro per il Molo San Vincenzo (Di venerdì 8 luglio 2022) Molo San Vincenzo: la Giunta ha approvato un finanziamento da quasi 6 milioni di euro. Il Sindaco Manfredi: “Nuovo passo per restituirlo ai cittadini”. La Giunta del Comune di Napoli ha approvato due delibere che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini a utilizzare il Molo San Vincenzo. Destinati all’opera circa 5.700.000 Leggi su 2anews (Di venerdì 8 luglio 2022)San: la Giunta ha approvato undadi. Il Sindaco Manfredi: “Nuovo passo per restituirlo ai cittadini”. La Giunta deldiha approvato due delibere che rendono concreta la realizzazione della passeggiata che porterà i cittadini a utilizzare ilSan. Destinati all’opera circa 5.700.000

Pubblicità

mauroberruto : Questa sera “Capolavori” è a #Napoli, al Real Bosco di Capodimonte - Praterie del Gigante, alle h.22:30! Perché Mar… - Pagliarafabio : RT @mauroberruto: Questa sera “Capolavori” è a #Napoli, al Real Bosco di Capodimonte - Praterie del Gigante, alle h.22:30! Perché Maradona,… - ComuneNapoli : Ordinanza sindacale: divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione dell’evento gastronomico “B… - InNotizia : Sulla scia già tracciata lo scorso anno dal festival “Open” si muove una nuova rassegna: organizzata dal Comune di… - ArpaCampania : ??Sono disponibili i primi esiti del monitoraggio della qualità dell’aria in merito all’#incendio che lo scorso… -