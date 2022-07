Colpo di scena | sindaco decaduto | elezioni annullate Cosa è successo a Damiano Coletta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 luglio 2022)dia Latina: ile il consiglio comunale di Latina sono decaduti. A deciderlo una sentenza del Tar che ha accolto il ricorso sul voto dello scorso 3-4 ottobre e ha di fatto cancellato il risultato elettorale in ben 22 sezioni. Di conseguenza è stata annullata anche la proclamazione degli eletti. Secondo quando riportato dalla sentenza, si deve affermare "che non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate in alcune sezioni del capoluogo". Una questione che, secondo i giudici, avrebbe influenzato l'esito del primo turno in cui il candidatoZaccheo non ha raggiunto la quota del 50 per cento più uno per una differenza di soli 1.071 voti. Il ricorso è ...