CM com – Spezia | Gyasi | ‘Campionato anomalo a causa del Mondiale | dobbiamo essere umili’ | Serie A

(Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 23:04:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Emmanuel, attaccante dello, è stato intervistato da Sky: “Mi metto sempre a disposizione del mister. Dove lui ritiene possa dare una mano, io mi metto a disposizione. Alloarriviamo da due anni fatti benissimo, con due salvezze incredibili. Il prossimo anno partiremo e sapremo che dovremo andare più forte degli altri: laA è difficile, specie per una squadra giovane come la nostra.avere una mentalità importante e umiltà, sapendo che è ciò che ci ha contraddistinto fino adesso”. PAUSA– “Secondo me creerà grandi difficoltà, sarà un campionato. Fermarti e ripartire finendo il girone di andata sarà ...

acspezia : ??? Laurens Serpe è un nuovo calciatore dello #SpeziaCalcio ?? - raffaellapaita : Bene decisione Mite di velocizzare potenziamento #rigassificatore della #Spezia per consolidare autonomia energetic… - acspezia : Tutto quello che c'è da sapere su mister Gotti ??????

Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, intervistato da Sky durante il ritiro di Santa Cristina Valgardena dello Spezia ha parlato del suo ruolo nella squadra di Gotti: "Mi metto sempre a disposizion ...Lo Spezia si è aggiudicato le prestazioni di Wladimiro Falcone. Il portiere classe '95 lascerà così la Sampdoria per intraprendere una nuova esperienza, sempre in Liguria, con la maglia del club ...