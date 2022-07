**Caso Montante: difesa questore Grassi, 'ridato l'orgoglio di dichiararsi uomo dello Stato'** (Di venerdì 8 luglio 2022) Caltanissetta, 8 lug. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la completa assoluzione del proprio assistito" manifestano i difensori del questore Andrea Grassi, gli avvocati Cesare Placanica e Walter Tesauro. "Già la sentenza di primo grado aveva sancito l'estraneità di Grassi a ogni rapporto opaco" nell'ambito del 'Sistema Montante', dicono. "Oggi, con la completa assoluzione, a Grassi è Stato ridato anche l'orgoglio di dichiararsi, come fatto dalle prime battute delle indagini, un uomo dello Stato". Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Caltanissetta, 8 lug. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la completa assoluzione del proprio assistito" manifestano i difensori delAndrea, gli avvocati Cesare Placanica e Walter Tesauro. "Già la sentenza di primo grado aveva sancito l'estraneità dia ogni rapporto opaco" nell'ambito del 'Sistema', dicono. "Oggi, con la completa assoluzione, aanche l'di, come fatto dalle prime battute delle indagini, un".

Pubblicità

fisco24_info : Sistema Montante: Montante condannato a 8 anni: Condannato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzion… - TV7Benevento : **Caso Montante: difesa questore Grassi, 'ridato l'orgoglio di dichiararsi uomo dello Stato'** -… - TV7Benevento : Caso Montante: sconto di pena per ex presidente industriali siciliani, otto anni in appello (2) -… - TV7Benevento : Caso Montante: sconto di pena per ex Presidente industriali siciliani, condannato a otto anni -… - DavideTedesco74 : RT @pinofinocchiaro: Caso Montante, Corte appello si ritira in Camera di consiglio: 'Sentenza prevista nel pomeriggio' -