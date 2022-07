Calciomercato Modena | due arrivi dall’Atalanta per Tesser

(Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano i movimenti diin casa. La squadra allenata da Attilio, dopo aver dominato il proprio girone di Serie C nella stagione appena conclusa, si appresta a dire la propria anche in Serie B, ben conscia dell’agguerrita concorrenza nella corsa verso la massima serie. I canarini, in questi giorni, sono molto attivi sul mercato in entrata, come dimostra l’arrivo di un giocatore come Diego Falcinelli. L’attaccante è stato ufficializzato qualche giorno fa, come comunicato dal club, e si è detto carico per questa nuova avventura. Un colpo che si va a sommare a quello di Seculin, per garantire maggiore esperienza tra i pali. I gialloblù, tuttavia, non sembrerebbero aver intenzione di fermarsi, e oltre all’esperienza avrebbero deciso di puntare anche sulla freschezza dei giovani. A dimostrazione di ciò, gli ...

Dopo l'attaccante Diego Falcinelli (in foto), il Modena (serie B) ha ingaggiato il portiere Andrea Seculin e, in prestito dall'Atalanta, in difensore Giorgio Cittadini (classe 2002). ARRIVA ANCHE PANADA - Dopo Falcinelli, il Modena mette a segno un altro colpo in entrata con l'arrivo, in prestito dall'Atalanta, del promettente centrocampista di 20 anni Simone Panada.