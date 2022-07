Cacciato Boris Johnson? Ecco perché i britannici umiliano Di Maio e grillini (Di venerdì 8 luglio 2022) Rishi Sunak, Sajid Javid, Will Quince, Michael Gove... che cos'hanno in comune i 50 conservatori tra ministri, viceministri, sottosegretari e deputati che hanno affossato Boris Johnson e il traballante governo che rappresentava e di cui loro facevano parte? Milioni di sterline, se non miliardi. Quasi tutti quei signori sono ricchi, alcuni di loro sono dannatamente ricchi. Basti come esempio l'apripista dei dimissionari, l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, che vanta un patrimonio personale di oltre 430 milioni di sterline, pari a più o meno 500 milioni di euro, cresciuto in una famiglia i cui asset in giro per il mondo superano abbondantemente il miliardo di euro. Che cos'hanno invece in comune i deputati e i senatori 5 Stelle, oltre al fatto di essere da 4 anni saldamente attaccati alla loro poltrona parlamentare? Non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Rishi Sunak, Sajid Javid, Will Quince, Michael Gove... che cos'hanno in comune i 50 conservatori tra ministri, viceministri, sottosegretari e deputati che hanno affossatoe il traballante governo che rappresentava e di cui loro facevano parte? Milioni di sterline, se non miliardi. Quasi tutti quei signori sono ricchi, alcuni di loro sono dannatamente ricchi. Basti come esempio l'apripista dei dimissionari, l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, che vanta un patrimonio personale di oltre 430 milioni di sterline, pari a più o meno 500 milioni di euro, cresciuto in una famiglia i cui asset in giro per il mondo superano abbondantemente il miliardo di euro. Che cos'hanno invece in comune i deputati e i senatori 5 Stelle, oltre al fatto di essere da 4 anni saldamente attaccati alla loro poltrona parlamentare? Non sono ...

