Bomba d'acqua nel Cosentino, auto bloccate e strade come fiumi (Di venerdì 8 luglio 2022) Disagi per il forte temporale che alle prime luci di oggi si è abbattuto su Corigliano Rossano . Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di Rossano. Un'auto è rimasta bloccata dall'... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 luglio 2022) Disagi per il forte temporale che alle prime luci di oggi si è abbattuto su Corigliano Rossano . Allagato il sottopasso in località Frasso nell'area urbana di Rossano. Un'è rimasta bloccata dall'...

Pubblicità

positanonews : Maltempo e danni in Costiera Amalfitana: bomba d’acqua e nubifragio ad Amalfi tra le #news - ilkapretto : @IlariaBifarini Da emergenza siccità a emergenza bomba d'acqua (uno dei termini più odiosi e idioti) in un click - positanonews : #Copertina #Cronaca #danni #maltempo #meteo Maltempo e danni in Costiera Amalfitana: bomba d’acqua e nubifragio ad… - sole3825801211 : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. - ninnitarantino : RT @stefmonzo: Bomba d'acqua. -