<b>F 1 | GP Austria< b> - Come vederlo in diretta TV o in streaming

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 8 luglio 2022) L'estate della Formula 1 è caldissima: oggi si torna in pista sul circuito di Spielberg, sede del Gran Premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale 2022. Un weekend caratterizzato dal secondo appuntamento del format F1 Sprint: ecco gli orari per non perdere neppure un minuto dell'azione sul tracciato austriaco. Venerdì 8 luglio. L'unica sessione di prove libere del venerdì si svolgerà alle ore 13.30 e sarà trasmessa inesclusiva su Sky Sport F1 e insu Now, cosìgran parte dell'azione di questo weekend. Alle ore 17 scatteranno subito le qualifiche, divise sempre in tre manche (Q1, Q2 e Q3) e che assegneranno la pole position al pilota più veloce di giornata. Prove Libere 1 13:30 - 14:30 inesclusiva su Sky Sport F1 Qualifiche 17.00 - 18:00 inesclusiva su Sky ...