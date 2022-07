Allerta Meteo Roma e Lazio: le temperature si abbassano (Di venerdì 8 luglio 2022) L’anticiclone Caronte ci ha lasciato un po’ di tregua. Dopo il temporale improvviso di stanotte sembra che le cose stiano cambiando. Anche se, a dirla tutta, il caldo non vuole proprio lasciarci. Probabilmente però, oggi le temperature saranno più basse e potremo concederci un po’ di respiro. Leggi anche: Bufera nella notte a Roma e provincia: alberi caduti e allagamenti Previsioni oggi Venerdì 8 Luglio Dopo il fortissimo temporale di ieri, stamattina ci siamo svegliati con il sole di sempre. Sì, le temperature continuano ad essere alte ma, fortunatamente, più basse rispetto alla scorsa settimana. Il caldo ultimamente sta creando non pochi disagi. Le previsioni date a Maggio di un’estate infernale si stanno, purtroppo, avverando. Oggi le massime dovrebbero superare i 30 gradi raggiungendo i 33. Le minime, solamente nelle prime ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) L’anticiclone Caronte ci ha lasciato un po’ di tregua. Dopo il temporale improvviso di stanotte sembra che le cose stiano cambiando. Anche se, a dirla tutta, il caldo non vuole proprio lasciarci. Probabilmente però, oggi lesaranno più basse e potremo concederci un po’ di respiro. Leggi anche: Bufera nella notte ae provincia: alberi caduti e allagamenti Previsioni oggi Venerdì 8 Luglio Dopo il fortissimo temporale di ieri, stamattina ci siamo svegliati con il sole di sempre. Sì, lecontinuano ad essere alte ma, fortunatamente, più basse rispetto alla scorsa settimana. Il caldo ultimamente sta creando non pochi disagi. Le previsioni date a Maggio di un’estate infernale si stanno, purtroppo, avverando. Oggi le massime dovrebbero superare i 30 gradi raggiungendo i 33. Le minime, solamente nelle prime ore ...

