Alex Wyse aprirà il concerto di Ermal Meta a Roma: l'annuncio

Alex Wyse aprirà il concerto di Ermal Meta

Ermal Meta ha mantenuto la sua promessa. Ricordate quando è stato ospite ad Amici 21 e ha confidato di essere rimasto molto colpito da uno dei concorrenti? Inizialmente non aveva svelato il nome, ma con il trascorrere delle settimane ha ammesso di nutrire grande stima verso Alex

