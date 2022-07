Alena Seredova, nozze in arrivo con il compagno Alessandro Nasi: «Stesso giorno del battesimo della figlia» (Di venerdì 8 luglio 2022) nozze per Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi, manager torinese legato alla soubrette dal 2015. Diversi i rumors che parlano di matrimonio imminente e, ora, il settimanale Nuovo riporta un’indiscrezione sulla coppia, dicendo che avrebbe deciso di sposarsi nello Stesso giorno in cui verrà battezzata la figlia Vivenne Charlotte, nata nel 2020. La bambina ha già due anni ma a causa della pandemia da Covid-19 non ha ancora ricevuto il sacramento. È stata la stessa Alena Seredova a confidarlo ai suoi follower su Instagram. Più volte la 44enne ha provato ad organizzare la cerimonia ma le varie restrizioni italiane e quelle della Repubblica Ceca, dove vivono i suoi ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 8 luglio 2022)pere il, manager torinese legato alla soubrette dal 2015. Diversi i rumors che parlano di matrimonio imminente e, ora, il settimanale Nuovo riporta un’indiscrezione sulla coppia, dicendo che avrebbe deciso di sposarsi nelloin cui verrà battezzata laVivenne Charlotte, nata nel 2020. La bambina ha già due anni ma a causapandemia da Covid-19 non ha ancora ricevuto il sacramento. È stata la stessaa confidarlo ai suoi follower su Instagram. Più volte la 44enne ha provato ad organizzare la cerimonia ma le varie restrizioni italiane e quelleRepubblica Ceca, dove vivono i suoi ...

Pubblicità

giornali_it : Alena Seredova, matrimonio in arrivo? L’indiscrezione #8luglio #QuotidianiOnline #Notizieit #Attualita - zazoomblog : Alena Seredova nozze in arrivo con il compagno Alessandro Nasi: «Stesso giorno del battesimo della figlia» -… - andreastoolbox : Alena Seredova, nozze in arrivo con il compagno Alessandro Nasi: «Stesso giorno del battesimo della figlia» - infoitcultura : Alena Seredova svela tutto sul rapporto con Ilaria D'Amico, Gigi Buffon e gli ex suoceri - redazionerumors : Due bellissime donne che hanno in comune Gigi Buffon. A parlare del loro rapporto è Alena, che per una volta per tu… -