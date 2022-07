Wimbledon 2022, Nick Kyrgios dà l’arrivederci a Nadal: “Spero tu guarisca presto, ci vediamo alla prossima!” (Di giovedì 7 luglio 2022) Un giovedì 7 luglio 2022 che Nick Kyrgios, sicuramente, non dimenticherà facilmente. Oggi, infatti, il tennista australiano ha appreso di avere raggiunto la finale del torneo di Wimbledon, dopo che il suo avversario nella semifinale che si sarebbe dovuta disputare domani, Rafa Nadal, ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un infortunio ai muscoli addominali. Uno shock per tutto il mondo del tennis e, senza ombra di dubbio, un momento davvero clamoroso per il nativo di Canberra che, mentre stava preparando il difficile match di domani, è venuto a conoscenza della sua prima finale in carriera in un torneo del Grande Slam. Un mix di emozioni non di poco conto per l’australiano che, pochi minuti dopo la conclusione della conferenza stampa dello spagnolo, ha voluto dedicargli un post sui suoi canali ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Un giovedì 7 luglioche, sicuramente, non dimenticherà facilmente. Oggi, infatti, il tennista australiano ha appreso di avere raggiunto la finale del torneo di, dopo che il suo avversario nella semifinale che si sarebbe dovuta disputare domani, Rafa, ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un infortunio ai muscoli addominali. Uno shock per tutto il mondo del tennis e, senza ombra di dubbio, un momento davvero clamoroso per il nativo di Canberra che, mentre stava preparando il difficile match di domani, è venuto a conoscenza della sua prima finale in carriera in un torneo del Grande Slam. Un mix di emozioni non di poco conto per l’australiano che, pochi minuti dopo la conclusione della conferenza stampa dello spagnolo, ha voluto dedicargli un post sui suoi canali ...

