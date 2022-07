VIDEO | PRIMA OFFERTA DEL BAYERN MONACO PER DE LIGT! (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti a caccia di de Ligt: il difensore olandese è ora seguito fortemente anche dal BAYERN MONACO, che sembra abbia preparato una maxi-OFFERTA per accaparrarsi il classe 99, di proprietà della Juventus. Il difensore olandese, ormai prossimo alla cessione, è conteso sia dal BAYERN MONACO che dal Chelsea. I primi citati però, come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore hanno avanzato un’OFFERTA che interessa lo stipendio del giocatore; 12 milioni di euro a stagione, qualora de Ligt dia la propria disponibilità al trasferimento. La Juventus invece, non sembra accettare offerte minori di 90 milioni di euro per il cartellino dell’olandese. Quale sarà il suo futuro, la Premier League o la Bundesliga? #juventus #deligt #BAYERNMONACO #seriea #bundesliga ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Tutti a caccia di de Ligt: il difensore olandese è ora seguito fortemente anche dal, che sembra abbia preparato una maxi-per accaparrarsi il classe 99, di proprietà della Juventus. Il difensore olandese, ormai prossimo alla cessione, è conteso sia dalche dal Chelsea. I primi citati però, come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore hanno avanzato un’che interessa lo stipendio del giocatore; 12 milioni di euro a stagione, qualora de Ligt dia la propria disponibilità al trasferimento. La Juventus invece, non sembra accettare offerte minori di 90 milioni di euro per il cartellino dell’olandese. Quale sarà il suo futuro, la Premier League o la Bundesliga? #juventus #deligt ##seriea #bundesliga ...

