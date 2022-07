Ucraina: Putin “la guerra è appena iniziata, ancora non abbiamo fatto le cose sul serio”. E attacca l’Occidente (Di giovedì 7 luglio 2022) La guerra in Ucraina è appena cominciata, perché "non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio", afferma Putin L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) Laincominciata, perché "noniniziato a fare lesul", affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - Ettore_Rosato : Sui due principali quotidiani nazionali l’invasione dell’Ucraina è ormai a pagina 10, come fosse ordinaria amminist… - martaottaviani : Speriamo che a festeggiare le dimissioni di #BorisJohnson non sia soprattutto #Putin #Russia #guerra #ucraina - Luca67 : RT @JKR_rld: #Putin: 'Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio' [in Ucraina] 'ma al tempo stesso non rifiutiamo di tenere colloqui di p… - SputoBerlusPuti : OCCHIO AL BB BAST~RD BUTCHER #PUTIN CHE HA APPENA DETTO CHE IN #UCRAINA 'NON HA ANCORA INIZIATO'! ERA ENTRATO 'SOLO… -